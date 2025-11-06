Удар по паспорту: россиянам усложнят выдачу шенгенских виз

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Решение принято в рамках 19-го пакета санкций против России, введенного в конце октября.

Европейский Союз готовится ужесточить выдачу шенгенских мультивиз россиянам в рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября. Новое правило официально вступит в силу на этой неделе. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на европейских чиновников.

По данным газеты, это решение фактически означает полное прекращение выдачи многократных шенгенских виз россиянам. Претендовать получится в основном только на однократные визы. Исключения составят поездки по гуманитарным причинам или наличие гражданства ЕС.

Выдача виз продолжает оставаться национальной компетенцией конкретных государств, поэтому Еврокомиссия (ЕК) не может ввести полный запрет, но вправе максимально усложнить процесс получения этих документов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Брюссель оказывает давление на Боснию и Герцеговину (БиГ), чтобы та отменила безвизовый режим с Россией. Кроме того, Германия с 1 января 2026 года запретит въезд россиянам с небиометрическими заграничными паспортами.

