Человек погиб при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в Волгограде

48-летний мужчина скончался от попадания осколков.

В результате атаки беспилотника боевиками ВСУ в Волгограде погиб один человек. Информацию об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, 4, повреждены балконы, выбиты стекла в близлежащих домах. От попадания осколков обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — проинформировал губернатор.

Российская система ПВО успешно отразила массированную атаку беспилотников ВСУ на Волгоградскую область.

В нескольких районах города были повреждены окна жилых домов и машин, обломки БПЛА стали причиной пожара в промышленной зоне Красноармейского района. Пожарные и спасатели оперативно приступили к тушению пожара.

Специалисты экстренных служб и муниципальных властей работают над уточнением масштаба повреждений и устранением последствий. Городским властям поручили подготовить пункт временного размещения в 10-м лицее для обеспечения безопасности жителей в случае работы саперов.

Как сообщал 5-tv.ru, в ночь на 5 ноября силы ПВО уничтожили 40 дронов боевиков ВСУ над Россией.

