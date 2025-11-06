На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Сайфуллы

Фото, видео: 5-tv.ru

Спортивные рекорды, кажется, недосягаемы для четырехлетнего Сайфуллы из Башкирии. Любая физическая нагрузка может обернуться для мальчика потерей сознания или приступом. У ребенка сложное генетическое заболевание. Таблетки уже не помогают. Требуется сразу две операции на сердце. Стоимость лечения — чуть больше миллиона рублей.

Больничные коридоры Сайфулла с легкостью превращает в гоночную трассу. Усидеть на месте ему сложно. Он любит бегать и изображать самолет, но так играть может не дольше пяти минут. У мальчика сложное генетическое заболевание — первичный синдром удлиненного интервала QT. При этом диагнозе неправильно работает сердце. Из-за приступов тахикардии Сайфулла в любой момент может потерять сознание.

«Врачи сказали, что ребенок не выживет, но, несмотря на это, я боролась за своего ребенка. Когда он родился, приступы были частые. Я вообще боялась, переживала, очень сильно плакала, молилась, чтобы Бог мне оставил его живым», — рассказывает Елена Абрарова, мама Сайфуллы.

После рождения мальчика сразу забрали в реанимацию. После этого избежать приступов все четыре года помогали таблетки.

Мама ни на секунду не оставляет малыша одного. Увидев, что ребенок устал, занимает книжками или играми дома. Не по годам любознательный Сайфулла уже умеет писать буквы. В перерывах между процедурами и осмотрами врачей просит читать ему сказки.

С недавних пор мальчик снова стал часто падать в обморок. Таблетки уже не действуют так эффективно как раньше. Физическая нагрузка, переутомление или даже громкий звук могут спровоцировать приступ — ребенок закатывает глаза, теряет сознание, бледнеет, у него синеют губы. Пульс в этот момент достигает трехсот ударов в минуту. В любой момент сердце может остановиться.

Но спасти Сайфуллу возможно — нужно срочно провести сразу две операции.

«Первая операция, которая необходима пациенту, это симпатэктомия — удаление цепочки нервных окончаний, ганглий, которые идут к сердцу и которые, скажем так, напрямую передают импульс из головного мозга на фоне стресса, повышения пульса. Если мы удалим данную цепочку нервных окончаний, то сердце будет максимально защищено от стресса», — объясняет детский кардиолог отделения клинической и интервенционной аритмологии НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева Екатерина Кокарева.

А еще надо имплантировать устройство, которое будет постоянно записывать электрокардиограмму — следить за активностью сердца. Это поможет избежать потери сознания и приступов тахикардии.

Стоимость операций — 1 056 000 рублей. Семье мальчика в одиночку не справиться.

У нас с вами есть возможность помочь Сайфулле, пожертвовав деньги на лечение. От этого зависит как долго еще будет биться его сердце.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.