Захарова: на Украине спустя 82 года снова царит нацистская идеология
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Киевский режим на законодательном уровне разрушает общую историю с Россией.
С момента освобождения Украины от оккупантов прошло 82 года, однако в Киеве вновь царит нацистская идеология. Об этом 6 ноября в беседе с ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По мнению дипломата, страна потеряла суверенитет. Киевский режим на законодательном уровне закрепил курс на переписывание истории, агрессивную дерусификацию и разрушение всего того, что связано с общим прошлым России и Украины.
Она подчеркнула, что все попытки «вымарать из памяти» народа общее прошлое Советского Союза и России обречены на провал. Официальный представитель МИД отметила, что день освобождения данного «некогда процветающего» края от «засилья нацистских временщиков» уже близок.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября показательно наградил наиболее жестоких военных, на форме которых видны нацистские нашивки.
