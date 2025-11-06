Зенитчики уничтожили дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Комплекс способен уничтожать любые цели в диапазоне собственной дальности действия — от дронов до самолетов и крылатых ракет.

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил разведывательные и ударные беспилотники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Зенитчики сами обнаружили и уничтожили технику ВСУ, используемую для разведки и ударов по российским военным.

«Тор-М2» — современный комплекс воздушного прикрытия сухопутных войск. Он способен обнаруживать цели на дальности свыше 30 километров и уничтожать их, вести разведку и уничтожение целей в движении, что делает его крайне сложной целью для поражения артиллерией противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

