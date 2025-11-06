Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Удар нанесли с расстояния более 25 километров.

Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» 268-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

Разведчики выявили на линии боевого соприкосновения укрепленный район формирований ВСУ с долговременными огневыми точками. Дроноводы подтвердили полученные данные и скорректировали целеуказания для артиллерийского удара.

После получения координат цели артиллеристы подготовили орудие, навели и выполнили серию прицельных выстрелов с закрытой огневой позиции. Корректировка огневого поражения велась с беспилотника в режиме реального времени.

Артиллеристы нанесли удар с расстояния более 25 километров. В результате укрепрайон был полностью уничтожен вместе с живой силой ВСУ, что позволило штурмовикам продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

