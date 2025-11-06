Самый титулованный игрок НФЛ Том Брэди клонировал свою собаку

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такая операция может стоить от четырех до семи миллионов рублей.

Самый титулованный игрок в истории американского футбола Том Брэди клонировал собаку, которая умерла в 2023 году. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

По словам Брэди, его четвероногий друг по кличке Джуни — клон покойной домашней любимцы питбуля Луа, которая ушла из жизни в 2023 году.

После смерти собаки бывший спортсмен написал в социальных сетях, что для ее клонирования он обратился к биотехнологической компанией из Далласа. Подобная операция может стоить от четырех до семи миллионов рублей.

«Я люблю своих животных. Они очень много значат для меня и моей семьи. Несколько лет назад я сотрудничал с Colossal и воспользовался их технологией неинвазивного клонирования, взяв кровь у пожилой собаки нашей семьи перед ее кончиной», — написал тогда Том Брэди.

До этого за услугами в компанию обращались певица Пэрис Хилтон и актриса Барбра Стрейзанд.

Легендарный профессиональный игрок НФЛ Том Брэди — семикратный обладатель Супербоула, он пять раз становился самым ценным игроком финального матча. В феврале 2023 года футболист заявил об окончательном решении завершить спортивную карьеру в НФЛ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX