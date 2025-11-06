Бобровая Луна, выброс плазмы и болид: марафон космических явлений в небе России

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Астрономы-любители активно делились в соцсетях снимками космических событий.

Огромная Бобровая Луна озарила небо над Россией! Жители разных регионов делятся снимками суперлуния — самого яркого в этом году. Кажется, что небесное тело стало крупнее, но это оптическая иллюзия — просто спутник приблизился к Земле.

Тем временем на нас надвигается облако плазмы. Специалисты сообщают о серии мощнейших вспышек на Солнце. Выбросы достигнут планеты к пятнице. Это может привести к сбоям техники и повлиять на самочувствие.

А в небе над Москвой астрономы-любители зафиксировали неопознанный летающий объект. Светящееся тело резко появилось, вспыхнуло и исчезло. Эксперты считают, что это мог быть болид или космический мусор. Это уже вторая подобная аномалия за две недели.

