Бобровая Луна, выброс плазмы и болид: марафон космических явлений в небе России
Астрономы-любители активно делились в соцсетях снимками космических событий.
Огромная Бобровая Луна озарила небо над Россией! Жители разных регионов делятся снимками суперлуния — самого яркого в этом году. Кажется, что небесное тело стало крупнее, но это оптическая иллюзия — просто спутник приблизился к Земле.
Тем временем на нас надвигается облако плазмы. Специалисты сообщают о серии мощнейших вспышек на Солнце. Выбросы достигнут планеты к пятнице. Это может привести к сбоям техники и повлиять на самочувствие.
А в небе над Москвой астрономы-любители зафиксировали неопознанный летающий объект. Светящееся тело резко появилось, вспыхнуло и исчезло. Эксперты считают, что это мог быть болид или космический мусор. Это уже вторая подобная аномалия за две недели.
