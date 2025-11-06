В России готовят новые ограничения для электросамокатчиков
«Известия»: в России готовят новые ограничения для электросамокатчиков
В стране собрались четко определить зоны, где будет можно ездить на СИМ, а где будет действовать запрет.
В России готовятся новые правила для езды на электросамокатах. Как выяснили «Известия», в ближайшее время в Госдуму внесут сразу несколько законопроектов.
Предлагается четко определить зоны, где средства индивидуальной мобильности допустимы, а где нет. К примеру, могут запретить езду по слишком узким тротуарам. Обсуждается и полный запрет движения по ним.
Самокатчикам также могут запретить во время езды разговаривать по телефону. А для тех, кто оставил место ДТП, ужесточат ответственность.
