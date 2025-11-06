Снег с метелью накрыли Урал и Сибирь

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Николаев; 5-tv.ru

Непогода застала врасплох жителей нескольких регионов.

Непогода накрыла Сибирь и Урал. На дорогах скользко, там огромные пробки и десятки аварий.

В Тюменской области КАМАЗ не справился с управлением и въехал в супермаркет. А в самой Тюмени смертельная авария произошла в центре города. Столкнулись две иномарки. Один из водителей погиб.

Крупное ДТП и в республике Алтай. Недалеко от горнолыжного курорта машина влетела в автобус.

В Башкирии из-за непогоды закрыто движение на трассе Уфа — Белорецк. Видимость — нулевая. Ветер — почти 20 метров в секунду.

