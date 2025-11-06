Очевидцы сообщили о пролетевшем в небе над Москвой ярком болиде

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Космический объект двигался в южном направлении. Предположительно, это явление связано с метеорным потоком Тауриды.

В ночь на 6 ноября пользователи социальных сетей начали активно делиться фотографиями и видеозаписями, на которых над Москвой был запечатлен яркий болид — крупный метеор с угловыми размерами, оставляющий хвост при пролете. Видео появилось в Telegram-канале РЕН ТВ.

Космический объект двигался в южном направлении. В соцсетях предположили, что явление может быть связано с ежегодным метеорным потоком Тауриды, который делится на две ветви — Южную (исходящую от кометы Энке) и Северную (формирующуюся от астероида 2004 TG10, чьи пылевые частицы можно будет наблюдать 11 и 12 ноября).

На видеозаписях видно, как в ночном небе появился сине-зеленый след, который спустя несколько секунд вспыхнул и исчез.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в конце октября над Москвой заметили странный зеленый объект. Многие пользователи соцсетей приняли его за метеорит, однако с большей долей вероятности это был космический мусор, сообщили тогда в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

