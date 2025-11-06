Германия закроет въезд в страну россиянам с паспортами старого образца

Фото: © РИА Новости/Вадим Жернов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ФРГ стала восьмой европейской страной, ограничивающей прием небиометрических документов РФ.

Германия с 1 января 2026 года запретит въезд россиянам с небиометрическими заграничными паспортами. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте посольства страны в Москве.

Согласно новым требованиям, небиометрические (пятилетние паспорта старого образца) российские загранпаспорта утратят силу для пересечения границы, кроме случаев, когда в таких паспортах будет оформлена действующая немецкая виза. Это решение ужесточает существующие правила и направлено на усиление пограничного контроля.

Германия становится восьмой европейской страной, ограничивающей прием небиометрических документов россиян. Ранее такие меры ввели Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.

Биометрический паспорт отличается от обычного документа наличием электронного чипа с персональными данными владельца, включая фотографию и отпечатки пальцев. Срок действия биометрического документа составляет десять лет, небиометрического — пять.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Литва намерена ввести ограничения на транзит в Калининградскую область, а также полностью прекратит пропуск через свою территорию грузов российских компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX