Актриса находится на съемочной площадке в Пасадине в штате Калифорния

Меган Маркл вернулась к съемкам в Голливуде, сообщила газета The Sun со ссылкой на источник.

«Меган Маркл возвращается в Голливуд спустя восемь лет после объявления о завершении актерской карьеры», — говорится в сообщении.

По информации издания, актриса находится на съемочной площадке в Пасадине в штате Калифорния. Отмечается, что речь идет о фильме «Близкие друзья», в котором также снимаются актрисы Лили Коллинз, Бри Ларсон и актеры Джек Куэйд, Генри Голдинг.

«Это важный момент для Меган, который символизирует ее возвращение к тому, что она по-настоящему любит. Она была завалена предложениями, но это показалось ей подходящим», — поделился источник издания.

Как ранее писал 5-tv.ru, Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию. Слухи об их возможном скором переезде возникли после появления пары на показе мод в Париже в начале октября. По словам собеседника издания Mirror, Маркл отметила, что возвращение в родную страну супруга — часть процесса «оттаивания» отношений с королевской семьей.

