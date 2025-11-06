На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы за сутки

Фото, видео: 5-tv.ru

Вспышке присвоили балл M8.65. Она грозит сильной, но не экстремальной магнитной бурей.

На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы в сторону Земли за сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Первое событие произошло в среду, а в пятницу ожидаются очень сильные магнитные бури.

«На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос. Он отправился к Земле в погоню за первым со скоростью около 1000 километров в секунду», — говорится в заявлении института в Telegram-канале.

Вспышке присвоили балл M8.65. Ее пик пришелся на 01:07 ночи. Ученые отметили, что второе облако плазмы больше и быстрее предыдущего. Оно достигнет Земли в пятницу сразу после первого, частично поглотив его.

Окончательный прогноз на геомагнитные бури завтра несколько раз пересчитают и в окончательном виде представят только в ночь на пятницу. Астрономы сочли бы большой удачей, если будет только буря уровня G4, вполне вероятно, что событию присвоят ранг G5.

Как ранее писал 5-tv.ru, метеозависимым людям лучше на этой короткой рабочей неделе поберечь себя и тщательнее следить за своим состоянием из-за ожидаемых геомагнитных бурь.

