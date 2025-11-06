Наценку торговых сетей предложили ограничить уровнем в 15%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инициатива призвана остановить спекулятивное завышение цен.

В России предложили ввести ограничение в 15% на максимальную наценку, которую торговые сети могут устанавливать на товары от производителей. Законопроект, регулирующий эти изменения, внесут в Госдуму 6 ноября депутаты фракции «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова, сообщили «Известия».

Наценка на товары составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары, указано в документе.

Инициаторы законопроекта отметили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) регулярно выявляет необоснованное завышение цен, включая на продукцию первой необходимости, такую как хлеб. Так, осенью прошлого года ФАС зафиксировала 100% завышение цен на хлеб в рознице.

«Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен», — пообещал Миронов.

Сейчас в России работает механизм временного ограничения цен на социально значимые товары. Его задействуют, если скачок цен составляет от 10% за 60 дней. Такую меру могут применить в общей сложности на 24 товарные позиции.

Как ранее писал 5-tv.ru, Миронов ранее предложил заморозить цены на продукты первой необходимости на четыре месяца.

