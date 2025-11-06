Трамп в годовщину победы на выборах назвал США «лидером» по ядерной мощи
Трамп назвал США лидером по ядерной мощи и поручил Пентагону начать испытания
Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House
Президент США назвал это собственной заслугой еще на первом сроке у власти.
Президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме в Майами 5 ноября заявил, что Штаты обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире и опережают в этом Россию и Китай.
«Мы — ведущая ядерная держава, хотя мне неприятно это говорить, потому что само по себе это ужасно», — начал он.
По словам Трампа, Штаты обладают крупнейшим ядерным арсеналом в мире.
«Это было достигнуто, включая полное обновление существующих вооружений во время моего первого президентского срока, когда я перестроил вооруженные силы», — продолжил американский лидер.
Он добавил, что у него якобы не было иного выбора.
«Россия занимает второе место в списке, а Китай — третье, но через пять лет мы сравняемся. Из-за программ испытаний в других странах я дал указание Военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия. На равной основе. Этот процесс начнется немедленно», — заключил Трамп.
При этом, о каких испытаниях в других странах и, в частности, в России, идет речь, президент США не уточнил.
Ранее 5 ноября США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Однако атомной боеголовкой боеприпас не оснастили для испытаний.
Как ранее писал 5-tv.ru, испытания ядерного оружия Дональд Трамп анонсировал 30 октября. По его словам, подобные мероприятия якобы проводят и другие государства, среди которых Россия и КНР. Но, как и в этот раз, президент США не объяснил, о каких испытаниях в других странах идет речь.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не разъяснял Москве высказывания президента Трампа о возобновлении ядерных испытаний.
