К концу этого года товарооборот между двумя странами может достичь восьми миллионов долларов.

К концу 2025 года объем взаимной торговли между Москвой и Вашингтоном может вырасти примерно в полтора-два раза и достичь $6–8 млрд. Такой вывод содержит консенсус-прогноз «Известий».

За первую половину этого года объем торговли уже вырос примерно на треть, составив около $2,8 млрд.

По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, основным драйвером роста будут американские закупки российских удобрений, платины и обогащенного урана.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом экономическое взаимодействие между странами постепенно активировалось, однако общий уровень торговли по-прежнему остается скромным по сравнению с оборотом между Россией и ее ключевыми партнерами, такими как Китай (около $245 млрд по итогам 2024 года) и страны ЕАЭС, с которыми суммарный объем торговли составил около девяти триллионов рублей (более $100 млрд).

На торговлю также оказывают давление новые антироссийские санкции, в том числе против нефтяных компаний. Это, по мнению Расторгуева, свидетельствует о том, что смена власти в Вашингтоне не привела к ослаблению антироссийского курса.

При этом, в начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что возможности Штатов оказывать экономическое давление на Россию ограничены из-за низкого объема двусторонней торговли. Как писал 5-tv.ru, американский лидер признал, что деловые связи между двумя странами слабы «из-за глупости».

