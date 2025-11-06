Бельгия намерена активировать IV статью НАТО из-за инцидентов с дронами

Фото: © РИА Новости; 5-tv.ru

Эта статья предусматривает проведение консультаций по вопросам безопасности с другими странами альянса.

В Бельгии намерены в ближайшее время активировать четвертую статью Вашингтонского договора НАТО из-за инцидентов с неопознанными беспилотниками в воздушном пространстве страны. Об этом 5 ноября заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«В ближайшие часы и дни мы также рассмотрим, может ли наша страна применить четвертую статью договора НАТО. Мы должны реагировать быстро», — процитировало его издание 7sur7.

При этом Франкен добавил, что в любом случае это решать не ему, а премьер-министру и совету национальной безопасности.

Телеканал VRT 3 октября сообщил, что над бельгийской военной базой Эльзенборн заметили 15 неизвестных беспилотников. Отмечалось, что минобороны Бельгии начало расследование инцидента. На следующий день международный аэропорт Брюсселя Завентем временно закрывали.

В последние месяце в ЕС все чаще стали заявлять об инцидентах с неизвестными дронами, озвучивая при этом бездоказательные обвинения в адрес России. Так, например, премьер Польши Дональд Туск в сентябре заявил, что якобы российские беспилотники ночью пересекли границу республики. При этом никаких доказательств их происхождения он не привел.

