В России появится детские сим-карты: зачем они нужны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поиски пропавших детей можно будет в разы ускорить с новыми сим-картами.

Родителям скоро не придется поднимать на ноги всевозможные службы, чтоб найти потерявшегося ребенка. В России появятся специальные детские сим-карты, благодаря которым можно быстро узнать местонахождение несовершеннолетнего.

А главное — не терять драгоценное время на получение геопозиции через официальное заявление. Подробнее — в сюжете корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова о новых технологиях, которые сегодня анонсировали в Минцифры.

Как узнать, где человек находится прямо сейчас? Не для того чтобы шпионить, а спасать. Зачастую такая информация — вопрос жизни и смерти. Каждый год в стране пропадают 40 тысяч детей. Уходят из дома или случайно теряются в лесу.

Счет времени, чтобы найти ребенка живым, идет на минуты. Поисковики используют специальную технику, лодки, собак… Но все это не сравнится по эффективности с пилингом телефона.

«У человека с собой устройство, которое может сказать за минуту, где он, мы не используем. Мы используем тысячи человекочасов, мы используем огромное количество техники, чтобы спасти одного человека, потому что мы не можем определить, где находится его телефон, который, конечно же, у него в кармане», — пояснил руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

В Минцифры предложили решить эту проблему специальными сим-картами для детей.

«Родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу, без судебных решений. Но кажется, это важная вещь, если ребенок потерялся, родители по своему заявлению смогут очень быстро эти треки получать», — анонсировал глава Минцифры Максут Шадаев.

В интернете и сейчас десятки предложений от операторов связи подключить детский тариф. Здесь тебе и защита от спама и мошенников и полный контроль родителей за просматриваемым контентом. Все эти функции будут и в «детских» сим-картах, к тому же родители теперь смогут узнавать о местоположении ребенка без специального приложения и даже если телефон выключен.

В этом случае родители мгновенно получат информацию, где и рядом с какой вышкой в последний раз был зафиксирован сигнал телефона.

«Это такая технология, которая за счет нескольких вышек может определить, откуда совершается звонок. Например, правоохранительные органы пользуются этой технологией для решения оперативных вопросов», — рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Вероятно, такая технология помогла бы еще быстрее найти маленькую Вику из Перми.

Ребенок с особенностями развития. По словам мамы, потерялась в считанные секунды. Искали малышку по всему городу и нашли лишь спустя десять часов.

«Я никому из родителей не пожелаю почувствовать то, что пережили мы. Это был какой-то кошмар. Но мы говорили себе, что нам нельзя останавливаться», — вспоминает мать потерявшегося ребенка Екатерина Волкова.

И даже с детскими сим-картами родителям не стоит терять бдительность, считают эксперты кибербезопасности. Ведь зачастую есть место банальной детской хитрости. Так подростки могут покупать «серые» сим-карты, чтобы родные не смогли контролировать каждый их шаг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.