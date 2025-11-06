Ожоговый сеанс: поход в кино закончился проблемами с глазами у 32 абаканцев

Фото, видео: 5-tv.ru

В зале забыли выключить кварцевые лампы для дезинфекции.

Настоящим кошмаром обернулся поход в кинотеатр для жителей Абакана. И дело вовсе не в фильме, который там демонстрировали. Показывали семейную комедию, но вот от увиденного у людей едва не выжгло глаза. В зале забыли выключить кварцевые лампы, используемые для дезинфекции.

В итоге, десяткам человек, большинство из которых дети, потребовалась помощь врачей. Насколько серьезные травмы они получили, узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев

Тысячная серия драмы «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Обеззараживать кинозал бактерицидной лампой хорошая идея: меньше шансов, что, если сосед по креслу чихнет, ты сядешь на больничный.

«Бактерицидные лампы — это лампы, которые путем воздействия ультрафиолета на окружающий воздух обладают эффектом разрушения ДНК, находящихся в микроорганизмах. Это могут быть бактерии, это могут быть вирусы, это могут быть плесневые грибы», — отметила врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ксения Ластовская.

Это если делать «по уму», однако, если не выключил аппарат до того, как в кинозал вошли люди, получается то самое «как всегда». 32 человека обратились к врачам с ожогом оболочек глаз.

В распоряжении 5-tv.ru появилось фото глаза бабушки и ее медсправка. Бабушка, конечно, и не такое видала, но в списке пострадавших 20 детей.

«Посмотрели благополучно фильм, и вечером, часов в 5-6, уже появились слезы в глазах, слезоточивость, реакция на свет, отек лица, ожоги на теле. У ребенка шестилетнего такие же симптомы, как у меня. Обратились экстренно в республиканскую больницу. Там столько народу. Идут, идут, идут. Все с этого сеанса», — рассказала пострадавшая Марина.

Бактерицидные лампы бывают двух типов. При действии одних людям рядом находиться можно, так как все, что может навредить человеку, не пропускает специальное стекло. А есть те лампы, при которых рядом быть нельзя.

«Если эта бактерицидная лампа запрещена к применению в присутствии людей, то происходят серьезные изменения. Ультрафиолетовые лучи могут разрушать напрямую молекулы, в том числе молекулы ДНК, клетки погибают, возникает повреждающее действие», — подчеркнула заведующая отделением рефракционной хирургии офтальмологической клиники Елена Воротникова.

Какие лампы были установлены в кинотеатре, выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело по статье 238 части 1 УК РФ о ненадлежащем оказании услуг.

«По версии следствия, днем 3 ноября 2025 года во время сеанса в малом зале кинотеатра по улице Тараса Шевченко города Абакана в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, в числе которых были несовершеннолетние, получили ожоги глаз», — заявила помощник руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анастасия Дядечкина.

И не могли же десятки людей «занемочь», если бы все было нормально. В больницах на время обработки палат ультрафиолетом пациентов просят посидеть в коридоре, это же неспроста. В кинотеатре проблемы не видят, отбиваются объяснимо, но неубедительно.

«Пока никакого ответа нет, пока идет разбирательство. Что можно сказать, если для нас и самих еще непонятна ситуация, как это вышло? Что можно прокомментировать еще?» — говорит администратор кинотеатра.

Ну, в принципе, можно. Сотрудник кинотеатра «Наутилус» Сергей Жуков как раз это сделал.

«Да в какую больницу? Обратились там с легкими какими-то, даже не знаю, с чем. Я же говорю, разбираемся, смотрим. Страшного ничего нет. Никто не пострадал, ничего», — заверил он.

Правда, насчет «не пострадал», конечно, спорно.

«Диагноз у всех обратившихся один — фотоофтальмия. Это поражение органов зрения. В данном случае причинным фактором выступил именно ультрафиолет», — отметил и. о. главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы им. Н. М. Одежкина Эльдар Шалгинов.

То, что нам помогает, может и навредить, поэтому здесь стоит вопрос осмысленного применения.

Благо, как уверяют в местном минздраве, серьезных последствий для здоровья у пострадавших не отмечено. Могло быть хуже, но могло ведь быть и лучше.

