Мексиканец приобнял и попытался схватить за грудь президента страны

Фото, видео: www.globallookpress.com/Carlos Santiago; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Охрана отреагировала на домогательства к главе государства не сразу.

А чье здоровье сегодня точно оказалось под угрозой, так это президента Мексики. Клаудия Шейнбаум вышла пообщаться с народом, но в толпе рядом с ней оказался нетрезвый гражданин. Причем так близко, что его действия вполне можно расценить как сексуальные домогательства.

Попытка поцеловать, а затем и потрогать грудь госпожи президента, произошла прямо на глазах ее охранников. Они среагировали далеко не сразу.

Впрочем, это удивило даже самого хулигана, который не поверил в свое счастье и, честно говоря, опешил от внезапно открывшихся перспектив.

Все завершилось вполне мирно, но таких телохранителей нужно гнать как можно скорее. Учитывая, что нападения на политиков и даже их убийства — в Мексике вещь вполне реальная.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.