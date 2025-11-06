Южнокорейское Yonhap заявило, что дистанционно измерило пульс Ким Чем Ына

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Здоровье главы КНДР оказалось вне опасности.

Здоровье Ким Чен Ына сегодня вновь стало темой обсуждения мировых СМИ после сенсационной новости из Сеула. Местное информагентство Yonhap сообщило, что южнокорейские разведчики, якобы, измерили пульс лидера КНДР. С какого расстояния был сделан замер — непонятно. Известно только, что личного контакта не было.

Тем не менее, здоровье Ким Чен Ына, оказывается, не вызывает никаких опасений. Пульс высшего руководителя страны составляет якобы 80 ударов в минуту. А высокая вероятность гипертонии, о которой постоянно говорят недруги Пхеньяна, не подтвердилась.

Вообще состояние Ким Чен Ына часто бывает в центре внимания. Его отсутствие на публике по несколько дней тут же пытаются связать с проблемами со здоровьем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.