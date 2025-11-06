Россия изучит целесообразность проведения ядерных испытаний

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Такую задачу поручил президент на заседании Совбеза на фоне запуска США ракеты, способной нести ядерные заряды, Minuteman-3.

Итак, главная новость этого дня связана с возможным началом подготовки России к полномасштабным ядерным испытаниям. Страна не проводила их больше 35 лет, но сегодня сложилась ситуация при которой по-другому просто нельзя.

Именно об этом во время сегодняшнего Совета безопасности президенту говорил министр обороны. Он назвал пять причин, которые вынуждают возобновить работы на архипелаге Новая Земля, где находится центральный полигон для проведения таких учений.

И вот тут важное совпадение. Заседание Совбеза в Кремле проходит буквально через полчаса после того, как Соединенные Штаты запускают свою межконтинентальную ракету Minuteman. Так кто провоцирует эту ядерную гонку? Об этом — в сюжете обозревателя «Известий» Виктора Синеока.

Поездка премьера в КНР и безопасность на транспорте сразу отошли на второй план. Этот Совбез начали с обсуждения с глобальной угрозы — заявлений США об испытании ядерного оружия.

«Это вопрос серьезный. Ну, давайте, коллег, послушаем. Слово министру обороны. Андрею Рэмовичу. Пожалуйста, прошу вас», — обратился президент России Владимир Путин.

«Мы, безусловно, должны ориентироваться не столько и не столько на заявления и высказывания о политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия США. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений», — заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Среди конкретных действий США, например, последовательные выходы: из договора по ПРО, ракетам средней и меньшей дальности, открытому небу и отказ от моратория на проведение ядерных испытаний.

Плюс одновременно там объявили о работе над новой межконтинентальной баллистической ракетой Sentinel с ядерной боеголовкой, новой стратегической атомной подводной лодкой Columbia, что придет на смену устаревшей Ohio, новым тяжелым бомбардировщиком B-21. Старые — B-52H, кстати, не забыты — их переоборудуют под ядерное оружие.

Пентагон разрабатывает крылатые ракеты с ядерной частью, ведет расконсервацию десятков пусковых установок под ракеты Trident-2.

«С учетом вышеизложенного считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность силы света центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — резюмировал Белоусов.

Предложение министра обороны России, как и весь Совбез по этой теме — молниеносный ответ на новости из-за океана. Меньше часа прошло до заявлений наших силовиков от публикации этой новости: глобальное ударное командование ВВС США подтвердило запуск Minuteman-3. Ракеты, способной нести ядерные заряды.

А до этого Трамп дал большое интервью, в котором пообещал начать ядерные испытания. Ему вторил вице-президент и глава американского минэнерго.

«Райт заявил, что тестирование будет касаться новых систем, и это будут не ядерные взрывы. Глава комитета по разведки Сената Конгресса США Коттон, в свою очередь, отметил, что речь идет не о масштабных испытаниях с ядерными грибами в пустыне или южной части Тихого океана, а о небольших, контролируемых подземных взрывах. По сути, являются такими испытаниями ядерного оружия. <…> Нам не совсем понятна дальнейшие действия Соединенных Штатов Америки в части проведения или непроведения испытаний ядерного оружия», — заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

В Москве за каждым таким заявлением, конечно, внимательно следят. Путин попросил главу СВР рассказать, какие сведения пришли от наших дипломатов.

«Многим коллегам из Министерства иностранных дел поступила телеграмма от нашего посла в Вашингтоне, Сергей Евгеньевич у вас есть это?» — обратился Путин.

«Наши коллеги дипломаты поинтересовались, что конкретно имелось в виду в прозвучавшем накануне заявлении относительно данных лидером Соединенных Штатов Америка указаний Пентагону о немедленном переходе к испытаниям ядерных вооружений, и попросили разъяснений в СНБ и в Госдепе. На что представители и Белого дома, и Государственного департамента США уклонились от предметной реакции», — ответил Нарышкин.

То есть, по сути, руководство ядерной державы, США, делает опасные шаги, а другой ядерной державе, против которой они могут быть направлены, России, ничего объяснять не собирается.

«Поскольку возник этот, попросил бы и Валерия Васильевича тоже высказаться на эту тему, пожалуйста», — обратился Путин к начальнику Генштаба Вооруженных сил России.

«Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как время на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида — необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет», — констатировал Валерий Герасимов.

Так подробно обсуждения во время Совбез широкой публике показывают крайне редко. Путин выслушал каждого. Вот решение президента.

«Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет. <…> В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Вот из этого будем исходить, я жду вашего доклада», — заявил Путин.

Реакция западной прессы была ожидаемо быстрой, но осторожной. CNN обнадежил, что «пока ничего не решено». NBC заметил, что в Москве отвечают на действия Трампа. Которые Axios назвал «неожиданной сменой позиции президента США», а Bloomberg прямо — «угрозами».

Позже пресс-секретарь президента России подчеркнул: поручений начать испытания еще не было. И ответил на вопросы журналистов. В том числе и обозревателя «Известий» Антона Золотницкого.

«Заявления со стороны американской администрации. Они вот какой-то четкий диалог с нами пытаются выстроить вообще? Мы фиксируем такие?» — спросил журналист.

«Пока не фиксируем. Не имеем возможности понять до конца, что имел в виду президент Трамп. И исходя из того, что мы видим, у нас возникают сомнения. И вот надо сначала их изучить, изучить ситуацию, и будет сформулирована точка зрения о целесообразности начала подготовки к испытаниям, если это будет признано целесообразным», — ответил Дмитрий Песков.

Но ситуация напряженная. И такой ее сделали неосторожные заявления американской администрации. Россия имеет право проводить ядерные испытания в ответ на такие действия в США. Путин заявил об этом еще два года назад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.