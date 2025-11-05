Первый за 14 лет паром отправился из турецкого Трабзона в Сочи

Фото: © РИА Новости/Заман Рамазанов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На борту парома заняты всего 20 мест из 450.

Вечером 5 октября из турецкого черноморского порта Трабзон в Сочи отправился первый за последние 14 лет пассажирский паром — Seabridge.

По данным РИА Новости, судно покинуло порт в 21:20 по московскому времени и прибудет в Сочи через 12 часов.

На борту парома находятся всего 20 человек. В честь запуска нового маршрута компания пересадила пассажиров с «самолетных» мест в каюты.

В неделю планируют выполнять по два рейса, цены стартуют от 55 долларов (около 4500 рублей. — Прим. Ред.) со скидкой на первые рейсы. Судно рассчитано на 450 пассажиров, вмещает 20 фур или 200 легковых автомобилей.

Паромный маршрут Сочи — Трабзон — Сочи действовал 18 лет — с 1993 по 2011 годы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Москве объявили о запуске нового, четвертого, речного маршрута в 2026 году.

