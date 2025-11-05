Путин раскрыл замыслы западных спецслужб по отношению к России

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

В Кремль попали копии официальных документов.

Перед специальными службами западных стран четко поставлена задача раскачать российское общество изнутри и довести его до раскола. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям, ссылаясь на копии официальных документов.

«Должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что об этом должны знать все граждане России, в том числе граждане других национальностей. Глава государства назвал недопустимым в нынешних условиях раздувать любые, даже самые мелкие противоречия внутри страны, и призвал укреплять российскую общность и общероссийскую идентичность.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Путин призвал уверенно и системно отвечать на любые угрозы и вызовы в сфере межнациональных отношений. Также он назвала культуру и русский язык гарантией единства РФ.

