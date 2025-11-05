Путин: культура и русский язык являются гарантией единства РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

И они же нуждаются в самом бережном отношении и защите, по мнению главы государства.

Культура и русский язык являются гарантией единства РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«Русская самобытность, традиция, культура, язык… нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального уже Отечества», — сказал российский лидер.

Президент предложил создать комиссию при Правительстве РФ, которая займется вопросами межнациональных отношений в стране. При этом, в России, отметил Путин, уже наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в этой сфере.

Ранее президент заявлял о необходимости пресекать любые провокации межнациональных конфликтов в России. Важно уверенно и системно отвечать на любые угрозы и вызовы в сфере межнациональных отношений. В частности, агрессивная русофобия, которую сейчас демонстрируют власти ЕС, направлена против всех народов России.

