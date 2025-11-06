Запад не сможет отменить русскую культуру: художник Сафонкин о политическом контексте

Фото, видео: 5-tv.ru

Ее корни намного глубже, туда не смогут дотянуться никакие санкции.

Цензура и политический контекст на Западе очень сильно влияют на объективное восприятие искусства. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал художник Виктор Сафонкин.

В Столичной галерее художников на Ленинградском проспекте прошла его персональная выставка «Интерфейсы реальности».

По его словам, за последние годы творчество стало для него единственным способом сохранить внутреннюю свободу и независимость от политической конъюнктуры. Художник отметил, что отношение к русской культуре за рубежом сегодня весьма переменчиво и напрямую зависит от политических обстоятельств.

«Я десять лет безвылазно работаю. Сижу и пишу. Слава богу, есть возможность так делать. У меня были галереи, но ковид и сама ситуация, было сложно совмещать, я полностью отдался работе. Внутри Чехии, Германии, Евросоюза или США, я думаю, везде контекст политический. Нам и не снилось, как это регулируется или трансформируется: эта идея была хорошей — теперь плохая. Они делают все, что угодно, но истина остается, искусство вечно», — заявил художник.

Сафонкин уверен, что подлинные культурные особенности находятся за пределами обыденности. По словам художника, они живут внутри каждого человека и не могут быть отменены или запрещены внешними силами.

«Всем известно, что русская культура непоколебима и монументальна. Как бы к ней ни относились по временным и политическим обстоятельствам, она вечная. Сейчас так, а завтра будет опять по-другому. Русскую культуру нельзя отменить, нельзя запретить, потому что это дух — дух народа, не только русского, а вообще человечества, в контексте мыслеформы того, что мы любим, что значимо для людей», — подчеркнул художник.

Подводя итог, Виктор Сафонкин отметил, что в искусстве самое важное — иметь внутреннюю необходимость выражать свои чувства и мысли. По его словам, когда человека «распирает изнутри», нужно лишь найти подходящий инструмент: для кого-то это музыка, для кого-то слово, а для него — живопись. Художник подчеркнул, что творчество должно рождаться из внутреннего смысла, который человек стремится донести миру.

«Страх, возвращаясь к названию выставки, — это иллюзия интерфейса. А человеком, созидающей силой, движет любовь. Вера, любовь и созидание — фундаментальная реальность. Наше сознание связано. Фундаментальная реальность ассоциируется с утраченным раем. Мы всегда помним, откуда мы, кто мы. И это то хорошее, то зерно Бога, которое позволяет нам оставаться людьми, впечатлять других, если можем, созидать что-то, писать работы, музыку, строить дома. Усердие, труд, доброта — все это позволяет человеку ощущать себя человеком. Все остальное — иллюзия», — заключил художник.

Виктор Сафонкин давно известен международной публике: его работы выставлялись в Германии, Швейцарии, Дании и США, а также входят в частные и музейные коллекции. Однако, по признанию художника, возвращение на родину для него имеет особое значение: это возможность вновь говорить на языке родной культуры.

Персональный проект «Интерфейсы реальности» направлен на популяризацию русской художественной школы и укрепление культурного присутствия России на мировой арене, напоминая, что истинное искусство остается вечным, пока в людях живут вера, любовь и стремление созидать.

