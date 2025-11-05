Путин: необходимо пресекать любые провокации межнациональных конфликтов в России

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент выступил на Совете по межнациональным отношениям.

Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Совете по межнациональным отношениям.

Российский лидер уточнил, что провокаторы из-за рубежа намереваются пошатнуть основы единства в нашей стране, используя межнациональные факторы. При этом, подчеркнул президент, все больше, например, псевдонациональных центров создается за пределами РФ, и они становятся орудием информационной войны.

Важно уверенно и системно отвечать на любые угрозы и вызовы в сфере межнациональных отношений. В частности, агрессивная русофобия, которую сейчас демонстрируют власти ЕС, направлена против всех народов России.

Путин предложил создать в стране правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений, ведь межнациональное единство — это основа суверенитета России.

Ранее президент во время встречи с председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым заявил, что доверие граждан к государству в значительной мере основано на доверии к судам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.