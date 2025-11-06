Когда ждать снег в Москве и Петербурге: прогноз погоды на ноябрь 2025 года

Жителям Москвы и Петербурга пообещали первый снег в середине ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теплая пора вскоре уступит место зимнему холоду.

Метеорологов спрогнозировали, что уже в середине ноября москвичи и петербуржцы смогут насладиться первым зимним пейзажем, сообщает URA.RU.

По словам ведущей прогностического центра «МЕТЕО» Алены Дублюк, первое похолодание ожидается 10–11 ноября.

«Температура понизится от 9—11 градусов до 3—6 градусов тепла», — сообщает синоптик.

Эта волна холода пройдет без существенных осадков, так что пока можно не спешить доставать зимние куртки.

Однако настоящие изменения погоды ожидаются 13–14 ноября, когда вторая волна холода накроет обе столицы.

«Температура упадет до отрицательных значений: около -1, -4 градусов как в ночное, так и в дневное время», — уточняет Дублюк.

В отличие от первой волны, это похолодание будет сопровождаться небольшими снегопадами: в Москве и Санкт-Петербурге выпадет всего один-два сантиметра снега.

Несмотря на то, что снег не будет обильным, его появление всегда вызывает радость и предвкушение зимних праздников. Метеорологи предостерегают: заглядывать слишком далеко в будущее сложно, поэтому делать долгосрочные прогнозы не стоит.

Кроме научных данных, народные приметы также могут рассказать о погоде в ноябре.

Например, если снег выпадает 8 ноября, он может сохраниться до Пасхи. А если 20 ноября ожидаются снегопады, зима обещает быть снежной и холодной. Обильные ноябрьские снегопады считаются хорошим знаком и предвещают богатый урожай.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних праздниках в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.