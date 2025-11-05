Врачи обнаружили в крови у новорожденного наркотики

В больнице Vito Fazzi в Италии в крови у новорожденного обнаружены наркотики

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Малыш попал в больницу с подозрительными симптомами.

В итальянском городе Лечче врачи больницы Vito Fazzi обнаружили в крови новорожденного следы наркотических веществ. Об этом сообщает издание Today.it.

Поводом для медицинской проверки стало состояние младенца — у ребенка наблюдался сильный тремор, что сразу насторожило персонал клиники. После проведенных анализов специалисты установили, что в организме младенца присутствуют остатки наркотика.

При этом, как отмечает издание, анализы матери дали отрицательный результат. Медики не исключают, что ее организм успел переработать вещество, тогда как плод, находясь в утробе, подвергся воздействию опасного компонента.

Сейчас делом занимается социальная служба региона Апулия. Малыш остается под наблюдением врачей до тех пор, пока не будет принято решение, можно ли вернуть его матери. Врачи продолжают наблюдать за состоянием ребенка и уточняют, какие последствия могла вызвать интоксикация на столь раннем этапе жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.