Путин рассказал о телеграмме от посла в США в связи с ядерными испытаниями

Тема стала ключевой во время совещания президента с постоянными членами Совбеза.

В ходе совещания с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин рассказал о телеграмме, полученной от посла России в США в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям.

«Многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему», — отметил российский лидер.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил информацию о том, что тоже видел эту телеграмму. Он добавил, что по части МИД были запрошены разъяснения по поводу заявления Дональда Трампа, но представители Белого дома и Госдепартамента США ушли от конкретного ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совещание Путина с постоянными членами Совбеза началось с обсуждения новых ядерных испытаний США.

Информацию о том, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний, подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов. При этом глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.

