Удача окажется на вашей стороне: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркий аккорд в начале недели — сразу три дня с самыми лучшими звездами — обещает всевозможные блага в будущем. Согласно китайским формулам, если потрудиться в благоприятные дни, можно умножить свою удачу в будущем. Поэтому все дела стоит планировать на понедельник, вторник и среду. А вот в завершение недели лучше порефлексировать и отдохнуть.

Понедельник, 10 ноября 2025 года

День Водной козы

5-tv.ru

Весьма многообещающий день, получающий лучшие звезды. Он принесет волну удачи и рождение благородного дитя в будущем для тех, кто будет особенно активен в этот день. Отлично подходит для поиска медицинской помощи, встреч, переговоров, свиданий, начала важных дел, свадьбы, переезда в новый дом, открытия бизнеса и старта ремонтных работ.

В такой день хорошо путешествовать, собирать долги, обращаться за помощью к экспертам, инвестировать, искать работу, подписывать важные контракты. Тут столько счастливых звезд, что пропустить этот день будет огромной ошибкой.

Китайский рецепт счастья не в его ожидании, а в том, сколько усилий прикладывается в правильный отрезок времени. Верная стартовая точка приносит ощутимые дивиденды в будущем.

Совет книги перемен: экономьте ресурсы. Не поддавайтесь панике и самообману. Иллюзорные надежды и импульсивные действия лишь усугубят положение.

Вторник, 11 ноября 2025 года

День Деревянной обезьяны

5-tv.ru

Счастливые звезды оказываются и в этом дне. Ци — энергия дня — чистая, растущая и способствующая изобилию и процветанию. Такой день хорош для свадьбы, путешествий, переездов, земляных работ и запуска бизнеса.

Старательный труд в этот день принесет рост благосостояния, помощь благородных людей и самые благоприятные события на год вперед. Помощь благородного будет ощущаться в этом дне, и дела начатые сегодня? имеют большой шанс на успешное завершение.

Совет книги перемен: стратегия завершения. Главный принцип: «Еще не конец» — это не провал, а последний экзамен на зрелость. Пройти его надо с ясной головой, что принесет личный успех.

Среда, 12 ноября 2025 года

День Деревянного петуха

5-tv.ru

Еще один высокорейтинговый день по китайским формулам. Индикатор открытие дает поддержку началу нового. Он будет хорош для важных событий вроде заключения брака, путешествий, переездов, выхода на новое место работы, важных переговоров, знакомств.

Также эта дата подойдет для медитаций и саморазвития. Важная рекомендация на день — не стоит принимать поспешных решений, от них будет много вреда.

Совет книги перемен: стратегия отступления за силой. Не надо путать вынужденную паузу с бездействием. Это время для внутренней работы: анализа, планирования, восстановления.

Четверг, 13 ноября 2025 года

День Огненной собаки

5-tv.ru

День наполненный противоречиями со звездой болезней. Китайские мастера не рекомендуют в такие дни заниматься чем-либо важным или судьбоносным. И хотя структура дня Свет Солнца и Луны обещает успех во всех делах, как личных, так и публичных, но все же перегружать событиями этот день не следует.

Медицинских мероприятий точно следует избегать, чтобы не наслушаться неверных диагнозов и не испортить настроение некачественно проведенными медицинскими процедурами.

Совет книги перемен: стратегия сохранения безмятежности. Ключевая идея: настоящая сила проявляется в умении остановиться, увидеть суть и не поддаваться импульсам.

Пятница, 14 ноября 2025 года

День Огненной свиньи

5-tv.ru

День разрушителя года помешает созиданию. Важного на такую пятницу планировать не нужно. Структура дня оказывается в пустоте, и даже несмотря на то, что она складывается в позитивное сочетание, которое сулит успех в экзаменах, все же по возможности лучше в такую пятницу заниматься чем-то совершенно не знаменательным.

Совет книги перемен: стратегия сдерживания энтузиазма. Период благоприятной динамики, когда обстоятельства складываются в вашу пользу и появляется пространство для свободного действия.

Суббота, 15 ноября 2025 года

День Каменной крысы

5-tv.ru

Нейтральный день, который получает негативные звезды и находится в очень посредственной структуре. Лучше не проводить никаких денежных операций, поскольку деньги в такой день оказываются под наказанием, как говорят китайские мастера.

Если запланированы экзамены, то есть надежда их успешно сдать. Также в такой день отлично пройдет генеральная уборка и очищение. Он очень хорош для того, чтобы начать избавляться от негативного — дурных привычек, лишнего веса, чего-то изжившего себя. Ключ к этому дню — расхламление.

Совет книги перемен: стратегия преодоления трудностей на начальном этапе развития. Это «экзамен на зрелость» вашего замысла. Она не обещает легкости, но дает шанс закалить волю, отбросить иллюзии и выстроить устойчивую стратегию.

Воскресенье, 16 ноября 2025 года

День Земляного быка



5-tv.ru

Весьма умеренный день в очень сдержанной структуре. Надо тщательнее проверять информацию, которая поступает извне. Договоренности, достигнутые, вероятнее всего, придется пересматривать из-за сочетания с духом Парящего змея, который всегда ищет пространство для хитрого маневра.

Луна входит в свои самые слабые фазы, и поэтому дать поддержки старту новых дел не может. Хорошо в такой день собирать долги, подписывать незначительные документы и инвестировать. Лучшим решение в воскресенье станет отдых.

Совет книги перемен: стратегия отказа от иллюзий. Внутренняя чистота, отсутствие корысти и иллюзий, спонтанность действий, не замутненная эгоизмом и расчетом. Изначальный успех при условии безупречных намерений. Нужна пауза, чтобы очиститься от ложного, обрести внутреннюю устойчивость и дождаться благоприятного момента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.