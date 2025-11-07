Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 10 по 16 ноября 2025 года.

Сохранится ощущение сильного влияния Скорпиона, что придаст всему происходящему глубину и интенсивность. Наступит идеальное время для анализа финансовых потоков, поиска скрытых резервов, решения сложных и застойных ситуаций. Получится докопаться до корня проблемы и эффективно ее устранить. Однако при этом важно проявить настойчивость и выдержку, избегая прямых конфликтов.

Сила — в хладнокровии и продуманной стратегии, а не в открытой конфронтации. Хорошо бы найти время для изучения таких тем, как психология и сексология, инвестиции и тайм-менеджмент. Звезды рекомендуют избегать финансовых махинаций, манипуляций и излишнего контроля над другими людьми.

Страсти в отношения добавит чувственная Венера в Скорпионе. Она излучает сильную сексуальную энергию, высокую интенсивность эмоциональных переживаний и психологическое напряжение. Любовь для большинства теперь связывается с физическим желанием и в личной жизни появляется что-то отчаянное и непреодолимое.

В этот период могут особенно привлечь загадочные и интенсивные личности. Для сохранения баланса в паре, следует говорить начистоту о своих претензиях, так как в это время легче пройти через кризис к доверию и близости. Тогда как ревности, собственничества и попыток тотально контролировать партнера надо избегать.

Мощную силу эмоций рекомендуется направить в спортивные тренировки, в процессы самосовершенствования или в творчество, и не забыть устроить романтическое свидание. Большую пользу принесут техники детокса — как физического, так и эмоционального.

В плане финансов появляется желание и возможности накапливать и приумножать деньги. Венера поможет находить источник обогащения или подключиться к ресурсам других людей. Использовать мощную энергию Скорпиона необходимо, чтобы разобрать «завалы» в финансах и личной жизни.

Меркурий начал ретродвижение, а, следовательно, важно перепроверять документы, читать мелкий шрифт в договорах, не начинать важных долгосрочных дел. Само время пока закрыть «хвосты» на работе и в личных проектах, избавиться от всего, что отжило свое: старые вещи, токсичные отношения, навязчивые мысли, вредные привычки.

Звезды советуют избегать пустых обещаний и чрезмерной идеализации новых знакомых. Осторожность лучше проявить при выборе кумиров и гуру. Это время прояснения истины. Но не стоит забывать переводить дух и смотреть в будущее с оптимизмом настоящих Стрельцов. Именно находясь в Стрельце, Меркурий делает общение более позитивным.

Появляется желание свободы в перемещениях, стремление к новым знакомствам и культурному обмену. Рекомендуется искать возможности для прохождения курсов повышения квалификации. Повышаются шансы встретить интересного человека в поездке, на лекции, на масштабных мероприятиях. Так как у многих ставится акцент на путешествиях, то можно начать планировать их сразу, чтобы отправиться в путь после выхода планеты из ретроградной петли.

Полезно проанализировать имеющиеся ситуации, чтобы двигаться вперед с обновленным пониманием. К тому же, Марс, также из знака Стрельца, дает амбициозные устремления для достижения долгосрочных целей, настраивает на успех и авантюризм. Это символ огненной лавы, которую нужно направлять и контролировать, иначе мы окажемся раздираемыми из-за своих противоречивых желаний.

В это время возьмите смелость заявить о себе, как о профессионале. Благоприятный период для углубления в проекты, связанные с крупным бизнесом, международным или туристическим направлением, сотрудничества с издательствами для продвижения своих услуг.

Юпитер также разворачивается в ретрофазу, предлагая заново взглянуть на вопросы философии и религии, вернуться к неоконченному образованию или снова посетить те места, которые особенно воодушевили. Основной ориентир этих дней направлен как на личностный рост, так и на чувственные удовольствия.

Овен — гороскоп на неделю

Овны заметят, как повысится активность и результативность, почувствуют прилив физических и душевных сил. Это успешный и плодотворный период для решения вопросов, касающихся жилья, ипотеки, вступления в наследство.

Ожидается прибыль в бизнесе, связанном с недвижимостью, строительством, семейным делом. Если решитесь на приобретение крупных пакетов акций, то сможете приумножить свой капитал.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы с легкостью найдут общий язык с окружающими людьми, а, соответственно, достигнут желаемого результата в сотрудничестве, деловом партнерстве, построении конструктивных личных отношений.

Неделя благоприятна для заключения контрактов на ранее подготовленной почве, обретения лояльных клиентов и подписчиков. Залогом успеха станет консультационная и интеллектуальная деятельность.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут рассчитывать на повышение заработной платы или получение дохода вследствие оказания услуг. Выгодной окажется покупка продовольственных и медицинских товаров, оборудования и инструментов, бытовой техники.

Звезды советуют овладеть полезными практическими навыками, которые повысят вашу самоценность, как профессионала. Свое умение быть гибкими постарайтесь сочетать с процессом целеполагания.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков отличным решением станет настрой на творческую реализацию, яркую саморекламу, получение удовольствий от развлекательных мероприятий и романтических увлечений. Эффективны занятия спортом, актерским мастерством, визит к косметологу или массажисту.

Все будет даваться легко и на воодушевляющей ноте. Проявление вашей индивидуальности вызовет восхищение окружающих. Не забывайте побаловать детей своим вниманием и вместе провести досуг.

Лев — гороскоп на неделю

Львам уготованы комфортные условия в семье и благоприятный психологический климат. Уютная атмосфера дома способствует отдыху и расслаблению, складываются доверительные отношения с домочадцами. Посетите вместе бассейн, спа-комплекс, природный заповедник.

Интуиция будет подсказывать верные решения на всем пути. Используйте свои творческие способности, идеалы или религиозные тезисы для духовного самосовершенствования.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев намечается прекрасный повод совершить с друзьями экскурсионный тур или увлекательную автомобильную поездку. Появится возможность завести новые интересные знакомства, сплотиться с коллективом на основе общих идей, конструктивно обменяться мнениями с деловыми партнерами.

Ваше ментальное поле открыто для получения полезной и обучающей информации. Возможно получение долгожданного хорошего известия.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов сфера финансов обретет стабильность. Планомерная наработка профессиональных навыков даст свои результаты в виде повышения в должности. Увеличение доходов возможно благодаря построению карьеры и организаторским способностям, внеплановым премиям и прибавкам.

Не исключены, также поступления средств в виде выплат, дотаций со стороны государственных органов. Энергии этой недели приносят самообладание и уравновешенность чувств.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов благоприятно складывается решение юридических вопросов, продвижение крупных проектов, взаимодействие со СМИ и размещение рекламы. Удачны дальние поездки и командировки, связи с зарубежными партнерами. Возможны спортивные достижения, а также захватывающие путешествия с необычными приключениями.

Новые возможности стучатся в вашу жизнь и открывают радужные перспективы. Не бойтесь начать что-то новое и масштабное.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам рекомендуется спланировать систему оздоровления: пройти комплексное обследование организма, посетить пансионат, выбраться на природу или в любое место, где можно восстановить силы. Найдите время для отдыха и саморазвития. Это позволит чувствовать себя ресурсно и психологически устойчиво.

Хорошее время, чтобы основательно разобраться с проблемными делами и решить их «волшебным» образом. Благоприятный период для научных или мистических экспериментов.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов намечаются благоприятные перемены в личной жизни, дружбе, отношениях с коллегами и деловыми партнерами. Сплоченность по общим интересам и идеологии способствует обретению верных союзников в интернет-сообществах.

Великолепный период для встречи с друзьями и культурного досуга, заключения договоров и соглашений с общественными организациями. Удачно пройдут юридические и астрологические консультации.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям стоит направить все силы на работу, карьеру, решение профессиональных вопросов. Намечается назначение на должность или удачное трудоустройство, способное дать толчок продвижению вперед. Благодаря усилению организаторских способностей и деловой хватки вы можете начать новое дело и заложить долгосрочный фундамент своей жизни.

На данном этапе вы способны полностью сконцентрироваться на своих задачах и достичь задуманного. Неделя плодотворна для посещение официальных инстанций и обращения к начальству.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам на этой неделе представится возможность совершить романтическое путешествие, принять участие в спортивных мероприятиях или публичных выступлениях. Любая социальная активность способствует повышению вашего рейтинга и престижа, привлекает внимание аудитории и создает весомость для окружающих.

Удачно сложатся отношения с публикой, рекламная деятельность и деловые поездки. Вас ожидают яркие впечатления и осуществление самых смелых планов.

