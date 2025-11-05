В Германии медбрата приговорили к пожизненному сроку за убийство 10 пациентов

DPA: в ФРГ медбрата приговорили к пожизненному сроку за убийство 10 пациентов

На его счету могло быть еще 27 смертей.

На западе Германии суд города Ахен вынес пожизненный приговор 44-летнему медику, обвиненному в убийстве десяти пациентов и покушении на убийство еще 27. Об этом сообщает агентство DPA.

Следствие установило, что мужчина во время работы в паллиативном отделении больницы города Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) вводил пациентам смертельные препараты. Преступления совершались им в период с 2023 по 2024 год.

По данным обвинения, мотивом убийств стало стремление к тишине и спокойствию во время ночных смен. Мужчина был задержан в июле 2024 года — изначально его подозревали в 11 покушениях на убийство.

Позднее, в ходе расследования, выяснились новые обстоятельства. В феврале 2025 года прокуратура Ахена предъявила обвинение в пяти убийствах и 25 покушениях. Однако расследование продолжалось, и вскоре к делу добавилось еще больше новых эпизодов.

