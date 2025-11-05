Девушка умерла от удара током в сауне тувинского города Кызыл

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она проводила время в заведении в компании молодых людей.

В Кызыле в сауне на улице Оюна Курседи нашли тело 21-летней девушки. Об этом сообщает Следственный комитет России по Республике Тыва.

По информации ведомства, погибшая находилась в сауне вместе с компанией знакомых. В какой-то момент девушку обнаружили без признаков жизни.

По предварительным данным, причиной смерти стал удар электрическим током. Следов насильственной смерти эксперты не зафиксировали, однако окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Санкт-Петербурге стали известны новые обстоятельства жестокого убийства 15-летней школьницы, тело которой нашли в одном из апарт-отелей на Витебском проспекте.

По данным 5-tv.ru, девочка училась в девятом классе. Ее смерть наступила ввиду множественных ножевых ранений.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов нашли изрезанное тело подростка, а рядом на кровати — 18-летнего жителя Южно-Сахалинска с травмами руки.

Выяснилось, что в день гибели школьница сказала матери, что идет гулять с подругой, и даже попросила одноклассницу подтвердить это. На самом деле девушка отправилась на встречу с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.