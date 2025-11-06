Найдена связь между любимым цветом и наличием ментальных расстройств
Daily Mail: люди с ментальными расстройствами выбирают определенный цвет
Этот вывод основан на десятилетиях исследований.
Ученые утверждают, что выбор любимого цвета может многое рассказать о внутреннем мире человека — даже если он сам этого не осознает. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследования показали, что люди, предпочитающие синий цвет, чаще страдают от психических расстройств, включая депрессию и психопатию.
Еще в 1961 году American Journal of Psychology сообщил, что более 40% пациентов психиатрических клиник назвали синий своим любимым цветом. Современные данные подтверждают эту тенденцию: исследование 2017 года в Китае показало, что люди с депрессией тяготеют к холодным оттенкам — синему и фиолетовому, а после успешной терапии начинают выбирать теплые и яркие цвета, например, желтый.
Однако психолог Марк Немирофф из Университета Джорджа Вашингтона в статье для Psychology Today отмечает, что у популярности синего цвета может быть «темная сторона». По его словам, синий успокаивает — снижает стресс, замедляет сердцебиение, создает ощущение стабильности. Но у людей с эмоциональными трудностями он часто становится символом печали, одиночества и внутренней тревоги.
«Синий — это цвет счастья и неба, но и цвет боли и одиночества. Он объединяет противоположности», — написал Немирофф.
Новейшие исследования показывают, что даже люди с чертами психопатии — те, кто, казалось бы, не испытывает сильных эмоций, — могут подсознательно выбирать синий цвет как способ справиться с внутренним напряжением. Международная группа ученых из США и Азии выяснила: мозг психопатов склонен к тревожности и импульсивности, несмотря на внешнее спокойствие. Это внутреннее противоречие часто проявляется в стремлении к холодным, сдержанным оттенкам.
При этом недавнее исследование, опубликованное в Journal of Research in Personality, показало, что люди с выраженными чертами «темной триады» — психопатией, макиавеллизмом и нарциссизмом — нередко страдают от одиночества и депрессии. Так что выбор цвета — это не просто вкусовщина, а подсознательный маркер эмоционального состояния.
И если вы тянетесь к синему, это не обязательно плохо. Возможно, ваш разум просто пытается успокоиться.
