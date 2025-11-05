Мужчина изнасиловал пенсионерку с деменцией и женщину с ОВЗ в один день
Он попытался скрыться, выпрыгнув в окно.
В Великобритании 29-летний мужчина изнасиловал пенсионерку с деменцией и женщину с ограниченными возможностями в один день. Об этом сообщает Mirror.
Мужчина проник в дом пожилой женщины и изнасиловал ее. Пострадавшая страдает деменцией. По данным полиции, личность преступника установили по следам ДНК.
Позже в тот же день злоумышленник напал на другую жертву — женщину около 40 лет с ограниченными возможностями здоровья. Он затащил пострадавшую в ее дом, где вновь произошло изнасилование. Полицейские задержали преступника вскоре после второго нападения: мужчина пытался скрыться, выпрыгнув из окна своей квартиры.
Злоумышленник признал свою вину в суде. Детектив-инспектор назвал действия обвиняемого «ужасными преступлениями против двух уязвимых женщин» и поблагодарил коллег за быструю работу. Суд приговорил насильника к 20 годам тюрьмы.
В полиции подчеркнули, что сотрудники продолжат оказывать помощь пострадавшим и добиваться максимальных наказаний для виновных в сексуальных преступлениях.
