SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

Пара обменялась кольцами в ЗАГСе.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. Певец опубликовал ролик брачной церемонии в своем официальном Telegram-канале.

О романе пары стало известно в марте на сольном концерте SHAMAN. Певец уже делился подробностями их совместного быта с Мизулиной. Их день начинается с совместного завтрака, во время которого они пьют кофе. Возлюбленная артиста также следит за его правильным рационом.

Они вместе участвовали в съемках клипа «Я останусь с тобой», что лишь подкрепило публичный образ их отношений. Известно, что пара проводит много времени вместе, поддерживает друг друга и активно появляется на различных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце сентября Мизулина посетила премьеру фильма «Август» в Москве. Внимание привлекло ее кольцо на безымянном пальце.

