«Мы отрываемся по полной»: Шер рассказала о романе с молодым продюсером

Разница в возрасте певицы и ее избранника составляет 40 лет.

Легенда поп-музыки, 79-летняя Шер, поделилась редкими подробностями своих отношений с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет. По словам артистки, несмотря на большую разницу в возрасте, их связывают легкие и искренние отношения. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы все время смеемся. Я просто обожаю его. Да пофиг на критику. Они не живут моей жизнью. Никто не знает, что происходит между нами, но мы просто отрываемся по полной», — призналась Шер.

По словам Шер, Эдвардс часто говорит ей, что несмотря на то, что она становится старше, ее душа молодеет. Артистка подчеркнула, что считает возлюбленного одним из самых талантливых людей, которых она встречала. Звезда также рассказала, что подружилась с шестилетним сыном Александра, Слэшем, которого тот воспитывает вместе с бывшей девушкой — моделью Эмбер Роуз.

«Мальчик умный, забавный и просто восхитительный», — поделилась певица.

Шер познакомилась с Александром Эдвардсом, 39-летним музыкальным продюсером, в 2022 году. Их роман начался после совместного ужина с друзьями в Лос-Анджелесе.

Пара нередко появлялась вместе на модных показах и премиях, в том числе на мероприятиях Dolce & Gabbana и Swarovski. В последние месяцы певица занята запуском собственного бренда мороженого Cherlato, а также работает над переизданием старых хитов и мемуарами, которые должны выйти в 2026 году.

