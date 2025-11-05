Метеозависимым приготовиться: сильные геомагнитные бури накроют Землю

Фото, видео: 5-tv.ru

Спровоцировали их две максимально мощные вспышки на Солнце.

Погодные качели могут серьезно сказаться на здоровье россиян. Плюс ко всему, на Солнце после почти пятимесячного перерыва зафиксированы две вспышки максимального класса мощности. Ожидается, что из-за этого Землю накроют сильные геомагнитные бури. Так что по традиции, метеозависимым людям лучше на этой короткой рабочей неделе поберечь себя и тщательнее следить за своим состоянием.

Ранее 5-tv.ru писал, что лекарства для больных рассеянных склерозом пропали из аптек по всей России.

Десятки тысяч россиян сейчас в поисках препарата для лечения рассеянного склероза. Жизненно важные ампулы пропали из аптек сразу в нескольких регионах. В их числе — крупнейшие города страны: Петербург, Москва, Новосибирск и Екатеринбург. Причем, достать лекарство нельзя даже за деньги.

Без постоянного лечения, пациенту грозят вегетативные и чувствительные нарушения, ухудшение зрения, эпилептические припадки.

