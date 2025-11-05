Игра на выбывание: молодая мать умерла из-за алкогольного челленджа

Молодая мать в Колумбии умерла из-за алкогольного челленджа в свой день рождения

У девушки остался десятимесячный ребенок.

Молодая мать из Колумбии праздновала свой день рождения и трагически скончалась после участия в серии алкогольных испытаний в ночном клубе. Об этом сообщает Mirror.

Во время вечеринки 23-летняя девушка приняла участие в шести экстремальных челленджах с алкоголем, включая употребление крепкого напитка на время. До последнего испытания она дошла рано утром, но после нескольких шотов упала без сознания. У девушки начались судороги. Друзья пытались доставить ее в больницу, однако ни одна машина не остановилась.

Девушка провела 17 минут без дыхания, ее состояние вызвало аспирационную пневмонию — воспалительный процесс в легких, который развивается в результате попадания в дыхательные пути инородных предметов или жидкостей.

Пострадавшую доставили в отделение интенсивной терапии, где она провела три дня, прежде чем семья приняла тяжелое решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения, так как у нее наступила смерть мозга. У девушки остался десятимесячный ребенок.

Представители здравоохранения пообещали усилить проверки баров и винных магазинов, чтобы предотвратить подобные трагедии. Ночной клуб выразил соболезнования и готовность сотрудничать с расследованием.

