В Москве прошла церемония прощания с бывшим главным редактором «Известий»

Церемония прощания с бывшим главным редактором «Известий» Иваном Лаптевым прошла в Москве. Кадры появились в распоряжение 5-tv.ru.

Под руководством Лаптева издание «Известия» начало становиться лучшей российской газетой. Такое мнение высказал журналист, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, Иван Дмитриевич показал себя, как потрясающий главный редактор.

«При нем газета начинала становится лучшей газетой нашей страны. Самый большой тираж при нем был. Самые интересные материалы были, откровенные, открытые. Не боялись никого критиковать, поднимать острейшие вопросы», — отметил Литовкин.

Лаптев ушел из жизни 2 ноября. Ему был 91 год. В журналистике он был с 1964 года. Сначала Иван Дмитриевич работал в газете «Советская Россия» и в журнале «Коммунист». Позднее он стал заместителем главреда газеты «Правда». Пост главного редактора «Известий» Лаптев занимал в период с 1984 по 1990 годы.

