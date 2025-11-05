«Кто бы поверил?»: Адвокат домогался алкоголиков и подростков в полицейском участке

Фото: 5-tv.ru

В Великобритании 71-летний бывший адвокат по уголовным делам предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над несколькими своими клиентами, многие из которых были несовершеннолетними или в уязвимом положении. Об этом сообщает Mirror.

Всего ему предъявлено 30 обвинений, которые он отрицает. По словам прокурора, мужчина использовал свое положение и доступ к клиентам, чтобы сексуально до них домогаться, часто прямо в полицейских камерах или переговорных комнатах судов.

Среди предполагаемых жертв — девять бывших клиентов, восемь мужчин и одна женщина, многие из которых тогда были подростками с проблемами с законом, алкоголем или наркотиками, полностью зависимыми от адвоката.

«Он пользовался малейшей возможностью удовлетворить себя, будучи уверен, что эти люди не смогут пожаловаться. Как они собирались объяснить судье, что их только что лапал адвокат, которому они доверяли? Кто бы поверил несовершеннолетнему наркоману с судимостью, а не уважаемому адвокату?» — отметила прокурор.

Она подчеркнула, что преступления совершались в период с 1989 по 2015 год и демонстрируют «абсолютное высокомерие» Харриса.

Судебный процесс начался в Королевском суде Винчестера, где присяжные будут рассматривать доказательства злоупотребления Харрисом своего положения, доверия клиентов и властных полномочий в полицейских участках и судах.

