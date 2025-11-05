Одиннадцать человек погибли при столкновении поездов в Индии

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранены 20 пассажиров, в том числе младенец.

В Индии в штате Чхаттисгарх 4 ноября произошло крушение грузового и пассажирского поездов. Об этом сообщает издание NDTV со ссылкой на представителей управления железной дорогой. В результате катастрофы погибли 11 человек. Еще 20 других пассажиров получили ранения, среди них — младенец.

Передний вагон пассажирского состава был полностью изуродован сильнейшим столкновением — локомотив на скорости влетел в стоящий грузовой поезд. Катастрофа произошла недалеко от района Лал Кхадан.

Экстренные службы приступили к ликвидации последствий, на место прибыли фельдшерские бригады и машины скорой помощи. Некоторым тяжелораненым оказали помощь прямо внутри поезда — вынести их наружу не получается из-за обломков. Часть пострадавших удалось доставить в близлежащие больницы.

Из-за столкновения серьезно повреждены электропроводка и система сигнализации. Несколько рейсов были отменены или перенаправлены, техбригады всю ночь восстанавливали пути и ремонтировали электронные системы. Начато расследование, по предварительным версиям, причиной катастрофы стали неполадки в инфраструктуре пути или ошибка сотрудников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате крушения поезда в Германии пострадали более 40 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.