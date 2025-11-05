Дикие слоны сломали ноги мужчине, а затем вернулись той же ночью и убили его

Фото: 5-tv.ru

Погибший никогда раньше не сталкивался с агрессивными животными.

В Малайзии 43-летний мужчина погиб в результате нападения диких слонов на лесозаготовительном участке. Об этом сообщает People.

По данным полиции, трагедия произошла в два этапа. Вечером 28 октября мужчина и пятеро его коллег спали в палатках, когда услышали приближение слонов. Рабочие успели убежать в лес, но погибший не успел скрыться, и животные сломали ему обе ноги.

Коллеги отвели его в общинный дом для временной защиты, однако в течение ночи слон-самец, предположительно вожак стада, вернулся и снова напал, после чего жертву не смогли спасти.

Тело мужчины обнаружили утром 29 октября с характерными травмами. Он работал в лесозаготовительной отрасли около 30 лет, но на этом участке проработал всего две недели. По словам его младшего брата, мужчина был тихим и осторожным, и никогда раньше не сталкивался с агрессивными дикими животными.

Власти Малайзии уже уведомили Департамент охраны дикой природы и национальных парков, который сейчас ищет стадо, чтобы предотвратить новые инциденты.

