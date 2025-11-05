В Европе поддержали заявление Захаровой о башне в Риме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Риму важнее поддержать киевский режим, нежели решить внутренние проблемы страны.

Политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети Х прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о ЧП в итальянской столице.

Ранее в центре Рима, неподалеку от Колизея, частично обрушилась средневековая башня Конти. После инцидента Захарова заявила, что итальянское правительство зря направляет средства налогоплательщиков на поддержку киевского режима, вместо того чтобы решать внутренние проблемы страны.

«Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке „перезагрузить мозги“ итальянцев, которая грозит привести Италию к краху», — отметил Джерачи.

Политик также задался вопросом, насколько выгодна Италии конфронтация с Россией.

«Действительно ли наживать врагов в лице России, которая ничего нам не сделала, — это благо для Италии, или все же мы потерпим крах?» — резюмировал профессор.

В результате обрушения башни Конти пострадали трое румынских рабочих, занимавшихся реставрацией памятника. Позднее произошел повторный обвал, под завалами оказался один из строителей. После 11 часов поисков спасателям удалось его извлечь, однако мужчина скончался в больнице из-за сердечных осложнений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.