На рукавах отличившихся отчетливо видны шевроны СС.

Шанс безопасно выйти из Красноармейска Россия готова предоставить подразделениям ВСУ. Это гарантировал президент РФ Владимир Путин. Но похоже Зеленский даже не думает отдавать приказ об отступлении.

Вместо этого глава киевского режима показательно наградил наиболее жестоких националистов. Хотя, судя по шевронам СС, это самые настоящие нацисты. Нашивки отчетливо видны на рукавах награжденных. А также на плакатах в пункте управления, который, как утверждается, находится в районе Димитрова.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 100 тысяч мужчин бежали с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию с начала 2025 года.

В Европе озадачились статистикой — слишком много молодых украинских парней стало приезжать в последние недели в страны ЕС после того, как Зеленский разрешил выезд за границу молодым людям моложе мобилизационного возраста, то есть до 22 лет. Настоящий поток хлынул в Польшу, прежде всего, и растекся далее по Европе. Более 100 тысяч человек. Это примерно четверть от всех молодых парней в возрасте от 18 до 25 лет.

