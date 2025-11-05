Пособника ВСУ задержали в Ленинградской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Дома у него был телефонный узел для связи с мошенниками.

Узел связи украинских телефонных мошенников обнаружили в Ленинградской области. Местный житель устроил его прямо в своей квартире. Официально он нигде не работал, зато исправно обслуживал аппаратуру аферистов.

Во время обыска у него изъяли несколько системных блоков, Wi-Fi-роутеры и почти три сотни сим-карт. Уже установлены десятки случаев обмана россиян с помощью подпольной телефонной станции. Подозреваемый арестован.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала планировавшего сбежать на Украину диверсанта из Коми. Мужчина хотел вступить в ряды ВСУ и воевать против России.

Коммуникация преступника с кураторами велась через мессенджер Telegram. Мужчина передал украинцам личные данные, после чего выполнил тестовое задание: предоставил фото- и видеоматериалы объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) города Печоры.

