Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева врио губернатора Тверской области

Глава государства отметил важность региона и подчеркнул, что ему требуется дополнительное внимание.

Президент России Владимир Путин назначил заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе Кремля.

На личной встрече президент выразил Королеву свои наилучшие пожелания на новом месте работы, подчеркнув его профессионализм.

«Вы являетесь заместителем одного из крупнейших наших федеральных ведомств — Антимонопольной службы. И у вас все получается. Но я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область», — сказал президент России.

29 сентября Владимир Путин издал указ о досрочном прекращении губернаторских полномочий Игоря Рудени, который ранее занимал пост губернатора Тверской области. Теперь Руденя назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Виталию Королеву 45 лет. Он родился в Красноярске, работал в компаниях «Красноярскнефтепродукт» и «Красноярскэнерго», а с 2005 года занимал различные должности в Федеральной антимонопольной службе. С 2015 года Королев занимал пост заместителя руководителя ведомства.

