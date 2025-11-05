«Это полный абсурд»: назван самый сексуальный мужчина в мире

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Он покорил не только Голливуд, но и сердца зрителей по всему миру.

Британский актер Джонатан Бейли признан самым сексуальным мужчиной современности по версии издания People. Он стал известен благодаря сериалу «Бриджертоны». Фотографии артиста во всей красе можно рассмотреть здесь.

«Для меня это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И это полный абсурд. Это держалось в секрете, так что я с нетерпением жду, когда об этом узнают мои друзья и семья», — поделился Бейли впечатлениями от получения нового статуса.

Бейли вырос в сельской местности Оксфордшира в семье с тремя старшими сестрами. Уже в пять лет он понял, что хочет стать актером после спектакля «Оливер!». К семи годам он выступал с Королевской шекспировской труппой в Лондоне и с тех пор продолжает совершенствовать мастерство как на сцене, так и на экране.

В 2020 году сериал «Бриджертоны» принес ему мировую известность. За последние пять лет Бейли покорил сердца зрителей в роли лорда Энтони, был номинирован на Эмми за роль тайного сотрудника Конгресса в «Попутчиках», дебютировал на большом экране в музыкальном фильме «Злая» (2024) и сыграл в блокбастере «Мир Юрского периода: Возрождение».

Джонатан признается, что не всегда был уверен в себе и даже в детстве был полон энтузиазма и раздражал окружающих». Сегодня он считает себя комфортным в собственном теле и уверен, что достижения и признание — результат долгого пути, упорства и ошибок, из которых он извлек уроки.

